Kabinet denkt na over 'natuurijsbubbel' voor marathonschaatsers

Het kabinet denkt na of er een bubbel kan komen voor marathonschaatsers zodat er toch wedstrijden op natuurijs kunnen worden gehouden. Premier Rutte zei na afloop van kabinetsberaad dat het kabinet daarover overleg voert met schaatsbond KNSB en de Veiligheidsregio's.

Afgelopen vrijdag zei Rutte nog dat wedstrijden op natuurijs vanwege de coronacrisis niet gehouden mogen worden. Ondertussen is er van alle kanten druk om toch iets mogelijk te maken voor de marathonrijders.

Rutte verwees vandaag naar de bubbel die in het leven is geroepen voor langebaanschaatsers die hun wedstrijden houden in Thialf. "Misschien kunnen we daar iets van leren", zei de premier. In zo'n bubbel hebben de sporters geen fysiek contact met de buitenwereld en worden ze regelmatig getest.

Geen topsporters

De organisator van die langebaanwedstrijden, House of Sports, heeft al gezegd dat er ook een bubbel zou kunnen worden gemaakt voor de ongeveer 120 marathonschaatsers. Die kunnen hun sport nu niet uitoefenen, omdat ze niet gezien worden als topsporters.

Maar nu het kwik langdurig onder nul blijft zou daar verandering in kunnen komen, liet Rutte doorschemeren. De komende dagen moet er meer duidelijk worden. "Maar het is een ingewikkeld punt", waarschuwde hij. Toertochten organiseren blijft uit den boze.

Maar voor de wedstrijdrijders overweegt het kabinet dus wel iets mogelijk te maken: