'Als ik de Zuid-Afrikanen was, zou ik doorgaan met vaccineren'

We mogen er dan wel veel minder doses van krijgen op korte termijn - 1,5 miljoen in plaats van 4,5 miljoen in het eerste kwartaal - toch blijft het vaccin van farmaceut AstraZeneca één onze belangrijkste troeven in de vaccinatierace. Maar uit Zuid-Afrika kwam tegenvallend nieuws: het vaccin lijkt veel minder werkzaam tegen de coronavariant die daar dominant is en voorlopig wordt in dat land daarom niet met dit middel ingeënt.

Voor Nederland lijkt die ontdekking niet direct gevolgen te hebben. De Zuid-Afrikaanse variant is hier maar incidenteel aangetroffen en het onderzoek bewijst niet dat het AstraZeneca-vaccin bij die variant helemaal geen nut meer heeft, zeggen vaccindeskundigen.

Werkzaamheid

Dat de Zuid-Afrikaanse coronavariant ('501Y.V2') minder is voor de vaccins die nu ontwikkeld worden, werd al vermoed. De resultaten van het fase 3-onderzoek van Janssen, een andere farmaceut, lieten zien dat het vaccin minder werkt tegen de variant. In de VS werd een werkzaamheid gemeten van 72 procent, in Zuid-Afrika, waar de meeste mensen besmet zijn met mutatie 501Y.V2, was dat 57 procent.

De mRNA-vaccins van Pfizer en Moderna lijken ook minder effectief tegen de Zuid-Afrikaanse variant, maar op basis van laboratoriumonderzoek zijn de makers daarvan hoopvoller dat de werking ook bij de Zuid-Afrikaanse variant goed blijft. Zondag volgden dus de resultaten van een nieuw onderzoek naar de werkzaamheid van AstraZeneca in Zuid-Afrika.

Onderzoekers bestudeerden de werking bij in totaal 2000 mensen tussen de 18 en 65. Er bleek amper verschil te zitten in het risico op besmetting met de Zuid-Afrikaanse variant tussen proefpersonen die het vaccin kregen en proefpersonen die een placebo kregen.

Een lab in Durban ontdekte de Zuid-Afrikaanse variant: