Zuid-Afrika stopt met AstraZeneca-inentingen, vrees voor minder bescherming

Zuid-Afrika heeft het inenten met het AstraZeneca-vaccin opgeschort. Uit eerste testresultaten zou blijken dat het vaccin beperkte bescherming biedt tegen milde en matige symptomen van de Zuid-Afrikaanse coronavariant. Dat heeft de minister van Volksgezondheid Zweli Mkhize bekendgemaakt.

Het nieuws is voor het Afrikaanse land, dat vorige week nog een miljoen doses van het vaccin ontving, een behoorlijke tegenslag. Zuid-Afrika was van plan om midden februari te starten met het inenten van zorgmedewerkers.

Uit het kleinschalige onderzoek, dat nog geen peer review heeft ondergaan, kon niet worden opgemaakt of het vaccin beschermt tegen ernstigere symptomen. Dat komt omdat de 2000 deelnemers personen vooral jonge en gezonde volwassenen waren.

Hervatten met prikken

Als uit volgende onderzoeken blijkt dat het AstraZeneca-vaccin wel werkt bij hevigere gevallen, overwegen Zuid-Afrikaanse gezondheidsautoriteiten te hervatten met de vaccinaties. Ondertussen zullen in Zuid-Afrika andere vaccins worden uitgerold, beloofde Mkhize.

Ontwikkelaars van het AstraZeneca-vaccin verwachten dat ze de prik tegen de herfst zo hebben aangepast, dat die wel voldoende bescherming biedt tegen symptomen van deze variant.

De Zuid-Afrikaanse mutatie is de meest voorkomende in Zuid-Afrika en hij is inmiddels al in 32 landen opgedoken. Meer dan 46.000 Zuid-Afrikanen zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus.