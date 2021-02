Grootschalig testen in Bunschoten begonnen

De gemeente Bunschoten is begonnen met grootschalige tests bij de inwoners. Alle Bunschoters van 6 jaar en ouder kunnen zich - met of zonder klachten - laten testen in de komende weken.

De GGD wil met de pilot onderzoeken of het testen van duizenden mensen invloed kan hebben op de besmettingscijfers. Ook hopen de onderzoekers meer inzicht te krijgen in de manier waarop het virus zich verspreidt. Aanstaande woensdag begint een soortgelijke grootschalige test in Dronten. Eerder onderzocht de GGD al bewoners van onder meer Lansingerland en Rotterdam-Charlois.

Burgemeester Melis van de Groep van Bunschoten is trots op zijn gemeente. "Mensen hebben nu iets in handen waarmee ze zelf iets kunnen doen", zegt Van de Groep tegen RTV Utrecht. "Dat is onze mentaliteit: als we iets kunnen aanpakken dan doen we dat, met elkaar." Volgens hem is de testbereidheid groot, al noemt hij geen streefpercentage.

Bewoners mogen zelf bepalen of ze zich willen laten testen. Vanaf 12 jaar en ouder krijgen mensen een PCR-test, omdat die nog altijd geldt als het betrouwbaarst. Bovendien kun je met die test ook vaststellen om welke variant het gaat. Kinderen tussen de 6 en 12 jaar kunnen ook meedoen, maar krijgen een andere test. UMC Utrecht ontwikkelde een test waarbij een uitgespuugd slokje water wordt onderzocht op de aanwezigheid van het virus.

Hoge besmettingscijfers

Minister De Jonge kondigde de pilot in Bunschoten medio vorige maand aan, nadat de besmettingscijfers van het dorp maandenlang tot de hoogste van Nederland hadden behoord. Inmiddels gaat het iets beter met het aantal besmettingen.

Voor het grootschalige testen zijn op meerdere plekken tijdelijke locaties ingericht, onder meer in een sporthal, in een kerk en in een woonzorgcentrum. Ook is er een aantal mobiele test-units. Door het extreme winterweer is een deel daarvan de komende dagen nog dicht.