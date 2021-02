Winters weer houdt aan: flink koud, meer zon en eind deze week natuurijs

Goed nieuws voor sterrenkijkers en schaatsfanaten: het winterse weer houdt de hele week nog aan. In tegenstelling tot de bewolking van gisteren en vandaag gaat later in de week de zon schijnen en krijgen we 's nachts te maken met kraakheldere nachten.

"Het blijft koud, dat is de bottom line", zegt NOS-weerman Peter Kuipers Munneke. Tot zaterdag wordt het overdag niet warmer dan -5 graden Celsius, en 's nachts wordt het nog een stuk kouder. Het KNMI houdt rekening met temperaturen tussen de -12 en -16 graden 's nachts. Maar hoe koud het werkelijk wordt, laat zich nog moeilijk voorspellen, zegt Kuipers Munneke.

De komende dagen breekt namelijk de zon door en valt de wind grotendeels weg. En bij een heldere hemel en weinig wind, is het volgens Kuipers Munneke min of meer "koffiedik kijken" als het aankomt op de precieze minimumtemperatuur. Koude lucht is namelijk zwaar en bevindt zich onderin de atmosfeer. Is er nauwelijks wind, dan leidt dat ertoe dat die kou niet verstoord wordt en dus aan de oppervlakte blijft hangen. Dat heeft gevolgen voor de temperatuur. Kuipers Munneke: "Het kan daardoor nóg wat kouder worden dan de weermodellen nu zeggen."

Ander soort kou

Wat we volgens de weerman wel zeker weten, is dat we komende week een ander soort kou zullen ervaren dan afgelopen weekend. De gevoelstemperatuur gaat door het gebrek aan wind en de aanwezigheid van zon omhoog. De combinatie van temperaturen onder nul en zon zorgen naar verwachting de hele week nog voor mooie winterplaatjes.

's Nachts kunnen sterrenkijkers vanwege de kraakheldere hemel hun hart ophalen. Ook is er kans op bijzondere natuurfenomenen, zoals lichtpilaren. Dat is een optisch verschijnsel dat je alleen bij ijskoude lucht en rustig weer kunt waarnemen.

Schaatsen of niet?

En dan is er nog de vraag die veel Nederlanders bezighoudt: zit schaatsen er komende week in? Kuipers Munneke denkt van wel. "Het is realistisch dat eind deze week het ijs op ondiep water dik genoeg is om te schaatsen." Het zal dan om een laag ijs van 5 tot 10 centimeter op ondiepe wateren en plassen gaan. Kuipers Munneke: "Als de wind de komende dagen gaat liggen, komt er ijsgroei op open water. Dat ijs zal in het begin nog dun zijn, maar omdat het overdag ook goed koud is, vriest het waarschijnlijk aan."

Als die vorst na het weekend doorzet, ligt er zeker ijspret in het verschiet, ook op grotere plassen en diepere vaarten. Maar voor de periode na het weekend kan Kuipers Munneke nog geen voorspellingen doen. "We zitten nu in hele constante weerssituatie, maar vanaf volgende week maandag is de kans ongeveer 50 procent dat de vorst aanhoudt".