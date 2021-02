VS zoekt VN-Mensenrechtenraad weer op

De VS zoekt weer toenadering tot de VN-Mensenrechtenraad. Het land wil als waarnemer aanschuiven bij de raad en misschien in de toekomst weer volledig lid worden. President Biden draait daarmee een besluit van zijn voorganger Trump terug.

Republikeinen zijn al jaren kritisch over de raad. Zo storen ze zich aan het feit dat de raad Israël het meest van alle landen op de vingers heeft getikt, terwijl notoire mensenrechtenschenders als Saudi-Arabië, Rusland of China een zetel hebben in de raad.

President Bush weigerde daarom aanvankelijk toe te treden tot het orgaan. Toen diens opvolger Obama dat wel deed, draaide Trump dat besluit in 2018 weer terug.

American First

De Democraten vinden ook dat de raad verbeteringen moet doorvoeren, maar pleiten er juist voor om binnen de VN-organisatie in discussie te blijven. Daarom zal minister van Buitenlandse Zaken Blinken later vandaag weer toenadering zoeken, melden bronnen aan persbureau AP.

Sinds zijn aantreden vorige maand heeft president Biden al veel van het buitenlandbeleid van Trump teruggedraaid. Waar de Republikein er onder het motto America First voor koos om de VS terug te trekken uit internationale organisaties als de WHO en de Unesco en het klimaatverdrag van Parijs, wil Biden juist weer aansluiting vinden bij de internationale gemeenschap.