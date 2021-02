Genieten van de winter, de sneeuwzondag in beeld

Het was een zondag om niet snel te vergeten. De sneeuwval leidde in het hele land tot overlast op de weg en op het spoor; in woonwijken, parken en bossen werd er juist volop van genoten. Een overzicht in video.

Al in de nacht gingen de eerste sneeuwfanaten de straat op om te genieten van de bijzondere omstandigheden; op de Dam leidde dat even na 05.00 uur tot een sneeuwballengevecht met agenten: