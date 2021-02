3963 nieuwe besmettingen, iets meer dan gemiddeld

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 3963 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 153 minder dan gisteren.

Het aantal ligt iets boven het gemiddelde van afgelopen week, toen er per dag gemiddeld 3929 mensen positief getest werden.

Over de hele week gerekend was er nog wel sprake van een daling van het aantal positieve gevallen met 8 procent ten opzichte van de week ervoor. De vrees is echter dat binnenkort het aantal nieuwe besmettingen door de verspreiding van de Britse variant weer gaat groeien.