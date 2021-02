Opnieuw massale protesten in Myanmar, internet doet het weer

In Yangon, de grootste stad van Myanmar, zijn voor de tweede opeenvolgende dag tienduizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de militaire staatsgreep van afgelopen maandag. Ze vroegen om de vrijlating van de gekozen leider Aung San Suu Kyi.

De betogers trokken vanuit verschillende delen van de stad op naar een pagode in het centrum. Ze riepen lezen als "Lang leve moeder Suu" en "Weg met de militaire dictatuur". Velen waren in het rood gekleed, de kleur van de partij van Suu Kyi. Zij is sinds de coup niet meer in het openbaar gezien. Voor zover bekend heeft ze huisarrest.

Politie blijft afzijdig

De politie was massaal aanwezig en stond in linie, maar trad niet op tegen de demonstranten. Sommige betogers gaven bloemen aan leden van de ordetroepen. De protesten zijn de grootste in het Aziatische land sinds die van 2007, waarmee democratische hervormingen werden afgedwongen.

Intussen wordt gemeld dat het internet dat door de militaire machthebbers was afgesloten weer is hersteld. In de dagen na de staatsgreep waren onder meer sociale media als Twitter, Instagram en Facebook niet bereikbaar.

Ook buiten Yangon, de vroegere hoofdstad, zijn er protesten, maar die zijn wel veel kleiner.