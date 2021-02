'Veelpleger verdachte in Groningse cold case'

De man die afgelopen vrijdag werd aangehouden voor een cold case in Groningen, stond ten tijde van de moord bekend als veelpleger. Het Dagblad van het Noorden en De Telegraaf melden dat zijn naam destijds genoemd werd als potentiële verdachte.

De 44-jarige man uit Geldrop werd opgepakt na hernieuwde aandacht voor de dood van Els Slurink (33). Zij werd in 1997 dood aangetroffen in haar woning in de Groningse Zeeheldenbuurt.

De naam van de man die nu is opgepakt, Jahangir A., werd indertijd aan het dossier toegevoegd op een lijst van veelplegers. Ook zijn broer kwam hierin voor, melden de twee kranten na gezamenlijk onderzoek.

Het scenario van insluiping werd toentertijd evenwel niet verder uitgewerkt, omdat er geen braaksporen waren aangetroffen. De politie ging meer uit van een conflict in de personele sfeer of een motief dat met het werk van Slurink te maken had: ze werkte als klinisch psycholoog met verdachten van kindermisbruik.

Afgelopen maand vroeg de politie met een mediacampagne en een posteractie in de stad Groningen opnieuw aandacht voor de zaak. Dit keer werd er juist uitdrukkelijk aandacht gevraagd voor de mogelijkheid dat Slurink een inbreker had betrapt. In de Zeeheldenbuurt waren ten tijde van de moord vaker inbraken gemeld.

De advocaat van A. wil tegen de kranten niks zeggen over de zaak. De verdachte zit in beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact met zijn advocaat mag hebben. Ook de politie doet daarom geen verdere mededelingen over de arrestatie.