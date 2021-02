Campagne voor Groningse cold case uit 1997 succesvol: verdachte gearresteerd

De politie in Groningen heeft succes geboekt in een oude moordzaak uit 1997. Vandaag is een man van 44 uit Geldrop aangehouden in verband met betrokkenheid bij de dood van Els Slurink.

Slurink werd in de nacht van 20 op 21 maart in 1997 in haar woning in Groningen doodgestoken. Al die tijd is onduidelijk gebleven wat er in het huis is gebeurd en wat de aanleiding is geweest.

De man die nu is aangehouden zit in alle beperkingen. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Om die reden deelt de politie verder geen informatie over het onderzoek en deze verdachte.

Campagne

Het onderzoek naar de dood van Slurink zat jarenlang vast. Twee weken geleden startte de politie met een nieuwe campagne om meer informatie te vergaren, onder het motto 'Het is nooit te laat om te praten'.

Bijna honderd locaties in de stad Groningen waren gedurende twee weken voorzien van abriposters met daarop de vraag 'Wie bracht Els Slurink om het leven?' Op 26 januari stond de uitzending van Opsporing Verzocht grotendeels in het teken van het onderzoek naar de dood van Slurink.

Dat leverde ruim 140 tips op, waaronder volgens de politie ook een aantal bruikbare. Ook gaven meerdere tipgevers namen door.