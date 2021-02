Koken op alfabet of kamerplanten kweken: zo houd je de lockdown leuk

"Het is misschien kneuterig, maar ook heel gezellig", zegt Bart van de Hulsbeek over de 'themaweekenden' die hij sinds kort met zijn vrouw houdt. Afgelopen weekend had het echtpaar een Grieks weekend, met tomatenrijst, gegrilde kipspiesjes en bifteki. "Je bent er veel tijd aan kwijt, maar die tijd heb je nu toch over."

Bart is verkeersplanoloog en was tot december wethouder in een Brabantse gemeente. "We zaten hier vorig jaar tegen het epicentrum van de corona-uitbraak aan", zegt hij. "In onze straat zijn zo'n vijf mensen overleden. Daar krijg je rillingen van."

Nu proberen Bart en zijn vrouw er het beste van te maken. "Je kunt thuis chagrijnig zijn en denken: ik mag niks, maar je kunt zelfs uit de kleinste dingen plezier halen."

Voor dit weekend heeft het stel een Brabants-Fries thema bedacht. "Ik kom uit Brabant, mijn vrouw uit Friesland", legt hij uit. "We gaan zelf suikerbrood maken, lekker koken en Berenburg drinken. En met Valentijnsdag, volgend weekend, gaan we ook iets doen. Heel truttig, maar dat maakt niet uit."