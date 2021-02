Duitse acteurs en masse uit de kast: 'we willen afrekenen met stereotypen'

Uit de grootte van de groep blijkt de diversiteit van de lhbt- en non-binaire gemeenschap, vermeldt het manifest: jong, oud; stad, platteland; nieuwkomers en oudgedienden. "We willen zo laten zien dat er geen stereotypen bestaan", zegt Hanczewski.

Veel verscheidenheid

Toch wekt het enige verbazing: door het manifest ontstaat de indruk dat de homo-emancipatie aan Duitsland voorbij is gegaan. Maar dat is niet zo, zegt correspondent Wouter Zwart: "Ook in Duitsland is veel veranderd in de afgelopen decennia."

Wel maakt het volgens Zwart veel uit of je kijkt naar steden als Berlijn, die bijkans progressiever zijn dan Amsterdam, of naar het platteland van Thüringen, waar men vaak conservatieve waarden aanhangt.

"Duitsland is een groot land, met veel verscheidenheid. En meer dan bij ons spelen traditioneel-conservatieve instituties als de kerk nog een aanzienlijke rol in het leven van mensen. Dat speelt allemaal mee", aldus Zwart.

Blij verrast

Actrice Hanczewski (die volgens eigen zeggen in "de Berlijnse bubbel" Kreuzberg woont) kijkt bovendien met argusogen naar de opkomst van populistische partijen. Ze vreest dat die politici conservatieve wetgeving willen herstellen, die gelijke waarden voor lhbt'ers terugdraaien.

Hanczewski is blij verrast door de publieke reactie op het manifest: "Ik heb op Instagram alleen maar positieve commentaren gezien." Ze weet dat er op Twitter en Facebook een felle discussie wordt gevoerd tussen voor- en tegenstanders. "Maar daar zit ik niet op, dus dat zie ik niet."

Volgens Hanczewski blijkt uit de publieke reactie de onzinnigheid van de waarschuwing van sommige impresario's 'dat mensen er niet mee kunnen omgaan'. "Dertig jaar geleden kwamen sommige acteurs nog in de problemen. Maar we leven nu echt in een andere tijd."