185 Duitse acteurs in manifest uit de kast

In Duitsland hebben 185 acteurs een manifest ondertekend waarin ze uit de kast komen als lhbt. De groep wil in Duitsland het debat aanzwengelen over de zichtbaarheid van lhbt'ers en non-binaire mensen, schrijven Duitse media.

"We hebben niet eerder open over dit deel van ons privéleven kunnen praten omdat we bang waren voor de professionele consequenties", staat in het manifest, getiteld #ActOut. Zo zegt Tatort-actrice Karin Hanczewski dat lesbische actrices bang zijn dat ze worden overgeslagen voor rollen waarbij ze een voor mannen begeerlijke vrouw moeten spelen.