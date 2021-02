Jonge en oude fans geschrokken en ontroerd door plots einde Golden Earring

"Toen ik 18 jaar was, heb ik samen met die vrienden een jaar lang vrijgenomen van werk om achter de band aan te touren. Met vijftien man in twee Volkswagenbusjes bezochten we alle concerten in Nederland en België. We hadden tentjes en sliepen langs de weg. Dat was een ervaring die ik nooit van mijn leven zal vergeten."

Haar ouders waren er niet blij mee dat Kim haar vaste baan had opgezegd voor dit avontuur. Maar zij zag het als de enige periode in haar leven waarin zoiets mogelijk was.

In 2016 zag ze haar geliefde band voor het laatst optreden. Daarna kreeg ze een herseninfarct en moest ze onder het mes. "De muziek van Golden Earring heeft me er doorheen geholpen. Ze waren de beste liveband van Nederland."

'Speelt als een jonge gast'

Luuk van de Griendt uit Den Bosch stond de laatste jaren steeds vooraan bij concerten van de Haagse band. Hij is 23 jaar oud en heeft thuis alle albums staan. "George is een van mijn grote voorbeelden. Hij heeft een uniek gitaargeluid en speelt op het podium als een jonge gast. Dat is bijzonder om te zien voor een man op die leeftijd."

Luuk was erbij toen de rockband in november 2019 optrad in Ahoy Rotterdam. "Vanwege het coronavirus was dat voorlopig het laatste concert. Maar nu blijkt dat dus ook het afscheidsconcert te zijn geweest. Toen dat doordrong, schrok ik ervan. Maar achteraf voel ik me heel vereerd en dankbaar dat ik in de zaal was."