Zondag code oranje vanwege sneeuwjacht

Ook de NS en ProRail zijn voorbereid op het extreme weer. Treinen worden behandeld met een speciale gel zodat ijs en sneeuw niet aanhechten en er wordt gereden met een uitgeklede dienstregeling, wat meer tijd geeft eventuele problemen op het spoor te verhelpen.

Naar verwachting stopt het zondagavond met sneeuwen en blijft het maandag vrijwel droog. Ook de dagen daarna blijft het nog snijdend koud in ons land, met overdag temperaturen rond -5 en 's nachts 10 tot 15 graden vorst. Door de gure wind voelt het nog veel kouder aan.

Weerman Peter Kuipers Munneke denkt dat het winterweer zeker nog tot donderdag, misschien zelfs vrijdag aanhoudt. "Voor die tijd zal de temperatuur niet meer boven de 0 komen. Vanaf vrijdag lijkt de dreiging van zachte lucht dichterbij te komen."

Met code oranje roept het KNMI Nederlanders op voorbereid te zijn op gevaarlijk of extreem weer waarvan de impact groot is en de kans op schade, letsel of overlast aanzienlijk. De waarschuwing kan 24 uur van tevoren worden afgegeven als de kans op extreem weer meer dan 60 procent is.

Vijf tot tien keer per jaar

Het afgelopen decennium kondigde het KNMI jaarlijks vijf tot tien keer code oranje af, niet alleen voor kou, maar ook voor bijvoorbeeld onweersbuien, hittegolven of dichte mist. De laatste keer was in augustus vorig jaar vanwege noodweer in de noordelijke provincies.

Het weeralarm code rood werd de afgelopen tien jaar gemiddeld één keer per jaar afgegeven, waar onder drie keer voor gladheid en vier keer voor harde wind. Oudjaarsavond 2019 was de laatste keer dat dit gebeurde, vanwege de extreem dichte mist in het noorden van het land.