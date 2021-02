Jacht op schaatsen en sleetjes: 'ik heb dit niet eerder meegemaakt'

Het enthousiasme en vertrouwen in het weer zijn dus groot, maar mag je straks ook daadwerkelijk het ijs op met de geldende coronamaatregelen? Jawel, aldus voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad. Maar wel met anderhalve meter afstand, in een maximale groepsgrootte van twee en rekening houdend met de avondklok.

En dus bereiden ook schaatsverenigingen zich voor. Niet in de laatste plaats gedreven door het enthousiaste van hun achterban. "Mensen die jarenlang geen lid zijn geweest, schrijven zich ineens weer in", zegt voorzitter Pim van Essen van natuurijsbaan Nova Zembla uit Spaarndam.

Als zij de baan op gaan, gaat dat wel via gescheiden bezoekersstromen, tijdsloten en wachthekken bij de koek-en-zopie. "Daarover zijn we nu in gesprek met de gemeente. Ik hoop echt dat het doorgaat en mensen even lekker de baan op kunnen in deze tijd."