Basisscholen worstelen met opening: 'We gaan kijken wat lukt'

Als het winterse weer geen roet in het eten gooit, gaat maandag een groot deel van de basisscholen weer open. Toch houden de meeste scholen de deuren gedeeltelijk dicht, blijkt uit een rondgang door de regionale omroepen. Schoolbesturen worstelen met te grote groepen, te kleine klaslokalen en mondkapjes in groep 7 en 8.

Een groot deel van de basisscholen in de provincie Groningen gaat maandag niet volledig open. Een stichting met scholen in Oldambt, Pekela en Westerwolde gaat er nu van uit dat de helft van de kinderen weer naar school kan. "We hebben het liefst meer dan 50 procent, maar we moeten wel realistisch blijven", zegt bestuurder Jaap Hansen tegen RTV Noord.

Over het algemeen laten schoolbesturen door het hele land scholen vrij in hun keuze. Ruim twintig basisscholen in de omgeving van het Groningse Loppersum gaan in principe open, maar er kunnen onderlinge verschillen zijn. "We gaan kijken wat lukt", zegt bestuurder Geert Bijleveld. Het advies om leerlingen in vaste groepjes te laten werken én afstand te houden tussen die groepjes, legt hij naast zich neer. "Dat is echt onuitvoerbaar."

Halve klassen

Ook andere schoolbesturen slaan de adviezen in de wind vanwege ruimtegebrek. "We hebben scholen die wel volledig open kunnen en scholen die dat in delen doen", zegt een voorzitter van een Haagse scholengemeenschap tegen Omroep West. Bijvoorbeeld door met halve klassen te werken of de ene dag de onderbouw en de andere dag de bovenbouw op school les te geven. Daar is ook toe besloten omdat de zorgen over besmettingsgevaar onder leraren groot zijn.