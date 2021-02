Van Engelshoven: studenten niet rekening laten betalen voor coronavertraging

Minister Van Engelshoven vindt dat studenten die door de coronacrisis studievertraging hebben opgelopen daar niet zelf de rekening voor hoeven te betalen.

Gisteren vroeg de Tweede Kamer het kabinet studenten de kans te geven een jaar langer te studeren zonder dat ze extra college- of lesgeld kwijt zijn. Premier Rutte zei daar in het debat al over dat er geen taboes zijn, dus ook niet over een jaar studie-uitloop.

De demissionair minister van Onderwijs noemde het vandaag heel reëel dat studenten die door corona vertraging oplopen langer over hun studie mogen doen. Ze wees erop dat daar eerder ook al voorzieningen voor zijn getroffen.

Rust geven

Van Engelshoven benadrukte wel dat niet alle studenten echt een jaar extra nodig hebben. "Maar we moeten studenten wel rust kunnen geven. Ze staan onder grote druk."

Hoe een nieuwe regeling er precies uitziet, wordt de komende tijd uitgewerkt in een 'Nationaal Plan Onderwijsachterstanden'.