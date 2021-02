Kamer wil gratis extra studiejaar vanwege corona

De Tweede Kamer wil dat studenten de mogelijkheid krijgen om een jaar langer te studeren, als ze door de coronapandemie studieachterstand hebben opgelopen. Ze hoeven dat jaar dan geen college- of lesgeld te betalen.

Een meerderheid steunt een motie daarover van GroenLinks en D66. De regeling zou moeten gelden voor studenten in het mbo, hbo en op de universiteiten. De inkomsten die de onderwijsinstellingen erdoor mislopen, moeten volledig door het kabinet worden gecompenseerd. In elk geval PVV, SP, PvdA en ChristenUnie zijn het ermee eens.

De Kamer wil meer aandacht voor jongeren die zwaar door de pandemie worden geraakt. Ze krijgen al maanden nauwelijks meer fysiek les en hun bijbaantje is ook vaak weggevallen doordat de horeca dicht is. Uit onderzoek blijkt dat het slecht gaat met hun welzijn, mede omdat ze weinig sociale contacten meer hebben.

Geen taboes

Ook verschillende onderwijsinstellingen hebben al geopperd om studenten meer financiële ruimte en een extra studiejaar te geven.

Premier Rutte zei in het coronadebat in de Tweede Kamer dat de ministers Slob en Van Engelshoven van Onderwijs met de studenten en instellingen in gesprek zijn over een Nationaal Programma voor het onderwijs na corona. "Daarbij zijn er geen taboes, ook niet een jaar studie-uitloop", aldus Rutte.

'Stap in goede richting'

Studentenvakbond LSVb noemt het extra studiejaar "een stap in de goede richting, maar niet genoeg". Voorzitter Lyle Muns wijst erop dat het hier alleen gaat over studenten die studievertraging hebben opgelopen.

"Maar er zijn ook veel studenten die inkomsten zijn verloren en studenten die zich zorgen maken over de kwaliteit van het onderwijs", zegt Muns. "En ook op veel andere vlakken kan het voor studenten voelen als een verloren jaar. Dat moeten ze over kunnen doen."