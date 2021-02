Wekdienst 5/2: Verdachten rellen Eindhoven voor rechter • OMT bespreekt coronamaatregelen

Wat heb je gemist?

Tientallen omwonenden van Tata Steel gaan de staalfabrikant in IJmuiden aanklagen voor het moedwillig schaden van de gezondheid van mens en dier. Ook een aantal stichtingen, zoals Duinbehoud, heeft zich aangesloten, meldt het Noordhollands Dagblad. Advocaat Bénédicte Ficq gaat namens hen aangifte doen bij het Openbaar Ministerie.

"Deze fabriek dumpt gewetenloos en opzettelijk gevaarlijke stoffen in de lucht en de bodem van een dichtbevolkt gebied en in de vrije natuur. Opzettelijk, want het zijn zeer riskante productieprocessen waar zij bewust mee bezig zijn", zegt Ficq tegen de krant. Ze wacht nog een paar weken met de aangifte, in de hoop dat meer mensen zich bij de strafzaak aansluiten. Ze wil over een paar weken met een compleet dossier aankloppen bij het OM.

Justitie is zelf ook al bezig met een zaak tegen de staalfabrikant, vanwege het overtreden van de milieuvergunning. De staalproducent zou niet genoeg zijn best hebben gedaan om de verspreiding van de stoffen te voorkomen.

Ander nieuws uit de nacht

'Commissie adviseert kabinet adopties uit buitenland te stoppen na ernstige misstanden': Het kabinet moet de adopties van kinderen uit het buitenland voorlopig helemaal stopzetten, concludeert de commissie-Joustra in een nog te verschijnen rapport.

Amerikaans QAnon-Congreslid uit parlementscommissies gezet: Marjorie Taylor Greene, bekend om het uitdragen van complottheorieën, is uit twee parlementscommissies gezet door het Huis van Afgevaardigden.

185 Duitse acteurs in manifest uit de kast: De groep wil in Duitsland het debat aanzwengelen over de zichtbaarheid van lhbt'ers en non-binaire mensen, schrijven Duitse media.

En dan nog even dit:

Hoogwater zorgt voor ellende voor mensen, maar ook wilde dieren hebben er last van. Dat ondervond Jordan Spliethof, die samen met een collega op het water bij Lobith was om bevers te tellen. Naast een aantal bevers zwom opeens ook een vos voorbij. De mannen zagen het dier vlak daarvoor op een eilandje, waar het vermoedelijk was gaan zitten vanwege het snel stijgende water.

"Waarschijnlijk schrok de vos van ons toen hij ons in de verte hoorde aankomen", zegt Spliethof tegen Omroep Gelderland. "Hij begon te zwemmen. Maar dat deed hij wel de verkeerde kant op, want hij zwom zo ongeveer 400 meter van de vaste oever en omdat het daar alleen maar dieper werd, besloten wij het beest uit het water te halen."