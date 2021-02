Wekdienst 4/2: Coronadebat in Kamer • Advies gezondheidsraad over vaccinatiestrategie

Wat heb je gemist?

De baas van de Olympische Spelen die deze zomer in Tokio moeten worden gehouden, ligt onder vuur vanwege uitspraken over vrouwelijke sportbestuurders. Die blijven maar praten en dat is irritant, zei Yoshiro Mori op een vergadering van het Japanse Olympisch Comité (JOC).

Vanwege de ophef zegt de baas van Tokio 2020 rekening te houden met zijn ontslag.

Op de JOC-vergadering keerde hij zich tegen een plan om meer vrouwelijke bestuurders te kiezen. "Een bestuursvergadering met veel vrouwen blijft maar doorgaan", zei de 83-jarige Mori. "Vrouwen voelen veel rivaliteit. Als eentje wat zegt, moeten de anderen zo nodig ook wat zeggen."

Mori, die van 2000 tot 2001 premier van Japan was, zei ook dat hij wel voelde voor het instellen van een maximale spreektijd als er meer vrouwen in het JOC-bestuur komen. "Anders stoppen ze nooit en dat is een probleem."

Ander nieuws uit de nacht

SCP: vmbo en vwo op verschillende locaties leidt tot grotere afstand in samenleving: Als vmbo'ers, havo-leerlingen en vwo'ers niet in hetzelfde schoolgebouw les krijgen, kan dat leiden tot een grote afstand tussen verschillende groepen in de samenleving, concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Moordaanklacht tegen Amerikaanse agent die zwarte man doodschoot: In de aanklacht wordt de witte politieman ook verweten dat hij zijn bodycam niet had aangezet en dat hij niet tegen de andere aanwezige agent had gezegd dat de man een gevaar vormde.

Barcelona kruipt door oog van de naald in spectaculair bekerduel met Granada: Frenkie de Jong besliste het duel in de verlenging door een gekeerd schot van Messi alsnog binnen te schieten: 4-3. Alba maakte er met een volley ook nog 5-3 van.

En dan nog even dit

Door de coronapandemie zit carnaval vieren er niet in dit jaar. Maar helemaal niets doen gaat voor sommige carnavallers toch iets te ver. Daarom kunnen Bossche carnavalvierders straks vanuit huis naar poppen kijken om zo toch een beetje het idee te hebben in de kroeg te staan. "Niets doen? Dat kan niet. Carnaval zit in ons bloed", aldus Tim Pigmans van stadscafé De Basiliek in Den Bosch.