Moordaanklacht tegen Amerikaanse agent die zwarte man doodschoot

Een Amerikaanse agent die in december in de stad Columbus een zwarte man doodschoot, is aangeklaagd voor moord. Dat heeft een jury in de staat Ohio besloten. In de aanklacht wordt de witte politieman ook verweten dat hij zijn bodycam niet had aangezet en dat hij niet tegen de andere aanwezige agent had gezegd dat de man een gevaar vormde.

De doodgeschoten man is de 47-jarige André Hill. Een buurman had op 22 december de politie gebeld vanwege overlast. Hij klaagde dat Hill op straat steeds de motor van zijn auto startte en weer afzette. Twee agenten waren op de melding afgekomen, onder wie de nu aangeklaagde 19-jarige oud-militair Adam Coy.

Bodycam

Op beelden is te zien dat Hill met een telefoon in zijn hand uit een garage kwam lopen, waarna Coy hem neerschoot. De agent zette zijn bodycam pas na het incident aan, maar de beelden zijn toch opgenomen omdat de camera automatisch ook de 60 voorgaande secondes opslaat. Dit deel van de opname bevat geen geluid.

Nadat Hill was neergeschoten, bleef hij minutenlang liggen zonder dat een van de agenten medische hulp verleende.

Volgens de openbaar aanklager is de familie van Hill tevreden met de aanklacht tegen Coy, die eind december al werd ontslagen door de politie.