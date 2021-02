Kleine voorraad, meer prikplekken: zo wil het kabinet het vaccineren versnellen

Handen wassen, afstand houden, testen, thuiswerken, binnenblijven bij klachten, quarantaines, signaalwaarden, routekaarten, flowcharts, OMT-adviezen, Catshuisoverleggen. Alleen samen krijgen we corona onder controle, zo wordt elke persconferentie weer benadrukt.

Maar eigenlijk is er voor Nederland maar één uitweg uit deze crisis, zeggen experts en kabinet: prikken, prikken, prikken. Zo veel mogelijk en zo snel mogelijk. Wat weten we nu over hoe het kabinet dat voor elkaar wil krijgen?

Tot nu toe is het vaccineren in Nederland niet bepaald vlekkeloos verlopen. Er is laat gestart, de strategie is keer op keer aangepast, en voorraden bleven lang in de opslag, ouderen in verzorgingshuizen werden niet of later ingeënt dan medebewoners omdat ze formeel onder een andere arts vielen en enkele farmaceuten bleken niet te kunnen leveren wat ze hadden beloofd.

En hoeveel prikken er wél gezet zijn is te lastig om precies te tellen, dus dat corrigeert het ministerie liever met een schatting - die vervolgens gecorrigeerd moest worden.

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid gaf de Tweede Kamer nu in een brief een update over onder meer het vaccinatieprogramma. Hij had ook goed nieuws te melden: farmaceut Moderna kan versneld acht miljoen extra vaccins leveren. Nederland koopt ze in omdat ze toch vanaf het derde kwartaal beschikbaar zijn, in plaats van in het vierde. Ook meldde De Jonge dat de EU in onderhandeling is met nog twee vaccinleveranciers: Novavax en Valneva.

Levering van vaccins

Alle ontwikkelingen rondom vaccins leiden tot een aangepast schema van wanneer welk vaccin geleverd kan worden. In het eerste kwartaal zijn er minder vaccins dan verwacht en gehoopt, maar in het tweede en derde kwartaal juist meer, zegt De Jonge.

In dit schema zie je hoeveel doses vaccin het ministerie denkt dat er geleverd worden. Voordeel van het Janssen-vaccins is dat daarvan maar één prik nodig is; bij de andere vaccins zijn twee prikken nodig: