UMCG aangewezen als ziekenhuis voor gedwongen corona-opnames

Het ministerie van Volksgezondheid heeft het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) aangewezen als locatie waar coronapatiënten die niet in isolatie willen gedwongen kunnen worden opgenomen. Dat besluit is gisteravond gepubliceerd in de Staatscourant.

De maatregel kan alleen worden opgelegd door de voorzitter van een van de 25 veiligheidsregio's, op basis van artikel 31 in de Wet publieke gezondheid. Volgens het ministerie van Volksgezondheid gaat het om een formaliteit: "Deze maatregel geldt al voor elke infectieziekte", zegt een woordvoerder. "Voor elke ziekte is een ziekenhuis aangewezen."

De wet geldt sinds 2008 en sinds vorig jaar is die ook van toepassing op het coronavirus. Voor corona is nu voor het UMC Groningen gekozen omdat mensen daar opgenomen kunnen worden in een aparte ruimte: het revalidatiecentrum Beatrixoord. Het ziekenhuis is ook de aangewezen plek om tbc-patiënten op te nemen.

Daklozen met tbc

De woordvoerder zegt dat er nog niemand is opgenomen en dat ook alleen in het uiterste geval daartoe besloten kan worden. Het geldt alleen voor besmette mensen die een "ernstig gevaar voor de volksgezondheid" vormen en dat gevaar "niet op andere wijze effectief kan worden afgewend". In de praktijk is het coronavirus momenteel al te ver verspreid door Nederland en zal er geen sprake zijn van gedwongen isolatie.

In de toelichting op de wet staat dat het ziekenhuis "bereid is om enkele patiënten op te nemen die, in overeenstemming met de GGD en het RIVM, niet thuis in isolatie kunnen blijven".

Eerder werd de maatregel bijvoorbeeld opgelegd aan daklozen besmet met tbc. Die konden nergens anders verblijven en moesten daarom gedwongen in isolatie.