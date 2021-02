Frankrijk schiet tekort met milieumaatregelen, zegt rechter

De Franse rechter heeft geoordeeld dat het klimaatbeleid van de Franse overheid tekortschiet. "De staat heeft minder gedaan dan zij heeft beloofd en is medeverantwoordelijk voor een deel van de ontstane milieuschade", staat in het vonnis.

De regering van president Macron heeft twee maanden de tijd gekregen om tekst en uitleg te geven. Als de rechter dat weerwoord straks onbevredigend vindt, kan zij de overheid dwingen om extra klimaatmaatregelen te nemen.

De uitspraak komt in een zaak die is aangespannen door onder meer Greenpeace en Oxfam. Die begonnen ruim twee jaar geleden een juridische procedure en stelden ook een petitie op, die inmiddels door 2,3 miljoen Fransen is ondertekend.

"Dit vonnis is een historische overwinning", lieten de organisaties weten. "Tot nu toe ontkende de Franse staat altijd dat haar klimaatbeleid tekortschoot. De rechter zegt nu dat de overheid zich niet aan haar eigen beloftes houdt en medeverantwoordelijk is voor de klimaatcrisis."