'Serieuze kwetsbaarheden' in GGD-systemen waren half december al bekend

In de Tweede Kamer zei minister De Jonge vandaag dat de exportfunctie werd gebruikt voor statistische analyses en het verdelen van werk. "Daarbij is te weinig rekening gehouden met de risico's en dat is natuurlijk niet goed", aldus De Jonge.

De waarschuwing in december is niet de eerste keer dat de overheid wordt gewezen op problemen met beveiliging. In september al meldt Nieuwsuur dat medewerkers toegang hadden tot allerlei privégegevens waar ze niet bij hoorden te kunnen. In november berichtte het AD over medewerkers die ongeoorloofd naar de gegevens van BN'ers gluurden.

Het gaat bij de ict-systemen van de GGD om twee verschillende programma's: in CoronIT staan gegevens van zo'n 5,5 miljoen mensen die zich hebben laten testen. In HPZone staan gegevens van zo'n 1 miljoen mensen die voorkomen in een bron- en contactonderzoek. Beide systemen waren toegankelijk voor tienduizenden werknemers van de GGD en callcenters.

'Vervelend incident'

Uit een verslag van een gesprek tussen ambtenaren van het ministerie en de GGD op 21 januari blijkt dat er dan inmiddels misbruik is gemaakt van de toegang tot de GGD-systemen. Een "extreem vervelend incident met datadiefstal", noemt de GGD het volgens de notulen. De knop voor het exporteren van gegevens uit HPZone wordt direct uitgezet. De GGD zegt bezig te zijn om het "gat verder te dichten, maar dat is niet heel makkelijk".

De ambtenaren schrijven in het verslag dat er "achteraf" sneller had kunnen worden opgetreden. Er is wat tijd verloren gaan door het inrichten van een speciale werkgroep, maar het is "cruciaal om nu te weten wat we op korte, middellange en lange termijn moeten oplossen."

Op 25 januari meldt RTL Nieuws dat persoonsgegevens die zijn verkregen door het lek ook echt worden misbruikt en verhandeld. Pas dan wordt de exportfunctie grotendeels uitgeschakeld. De printfunctie blijft aanstaan tot 30 januari.

Het ministerie van Volksgezondheid en koepelorganisatie GGD GHOR Nederland konden desgevraagd nog niet reageren.