Spotify groeit gestaag door: nu 345 miljoen gebruikers

Het afgelopen jaar heeft Spotify er 74 miljoen maandelijks actieve gebruikers bijgekregen. Dat blijkt uit de nieuwe kwartaalcijfers. In totaal telt het platform, dat naast muziek ook een steeds groter podcast-aanbod heeft, 345 miljoen gebruikers. Het merendeel van hen luistert nog altijd gratis.

Tegelijkertijd komt verreweg het grootste deel van de omzet van betalende gebruikers. De omzet in 2020 kwam uit op 7,8 miljard euro. Het bedrijf leed daarnaast alle kwartalen verlies, dit kwam uit op 293 miljoen euro.

Focus op podcasts

Waar Spotify begon als een muziekdienst, presenteert het zich de laatste jaren steeds nadrukkelijker als een audioplatform. Naast muziek is daarin een belangrijke rol weggelegd voor podcasts. "Kijkend naar het gedrag van nieuwe gebruikers, zijn we ervan overtuigd dat podcasts zorgen voor een groei van het aantal abonnees", zegt het bedrijf in een toelichting op de cijfers.

In 2019 trok het naar verluidt 230 miljoen dollar (191 miljoen euro) uit om podcast-uitgever Gimlet Media te kopen. Het is een manier voor het platform om zich meer te onderscheiden van de concurrentie.

Vorig jaar kwam daar de populaire podcast van Joe Rogan, The Joe Rogan Experience, bij. Sinds 1 december moeten volgers daarvan de Spotify-app openen om de interviews te beluisteren. De samenwerking tussen Spotify en Rogan leidde echter ook tot kritiek, toen hij complotdenker Alex Jones interviewde.

Apple en Amazon

In de muziekwereld heeft Spotify al langere tijd te maken met flinke concurrentie van onder meer Apple en Amazon. Die twee partijen zijn nu ook nadrukkelijker naar eigen aanbod aan het kijken.

Volgens bronnen van persbureau Bloomberg wil Apple dit jaar een abonnementsdienst gaan lanceren rond zijn podcast-aanbod, dat dan waarschijnlijk ook zal bestaan uit eigen producties. Amazon kocht ook al podcastbedrijf Wondery.

Spotify en Apple liggen elkaar daarnaast op een ander vlak niet zo goed. Het Zweedse audioplatform diende in 2019 een klacht in tegen Apple bij de Europese Commissie op beschuldiging van oneerlijke concurrentie. Een jaar later kondigde de Europese Commissie een officieel onderzoek aan.