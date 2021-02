Oud-ECB-baas Draghi probeert verdeeld Italië achter zakenkabinet te krijgen

Op verzoek van de Italiaanse president Mattarella gaat oud-president van de Europese Centrale Bank Mario Draghi een poging doen om een zakenkabinet te vormen. Het is nu aan hem om in het ernstig verdeelde Italiaanse parlement een meerderheid te vinden voor een technocratenregering die het land tot de verkiezingen van uiterlijk mei 2023 kan leiden.

Gisteren werd duidelijk dat de gevallen coalitie van oud-premier Conte geen doorstart kan maken. Daarmee had Mattarella nog twee opties over: vervroegde verkiezingen of een poging om een zakenkabinet te formeren. Hij koos voor het laatste, met als formateur de partijloze econoom en bankier Draghi.

De president zag het niet zitten om midden in de coronapandemie, die Italië zwaar heeft getroffen, verkiezingen te organiseren. "Daarom roep ik het hele parlement op om het vertrouwen te geven aan een regering zonder politieke kleur", zei Mattarella daarover.

Super Mario

Naast de grote klap die het virus was voor de gezondheidszorg in Italië, heeft de pandemie ook de Italiaanse economie zwaar getroffen. Al voor de wereldwijde uitbraak lag Italië, de derde economie van de EU, op koers voor een recessie. Volgens de laatste cijfers is het bruto binnenlands product in Italië nu met 8,8 procent gedaald zijn er sinds maart vorig jaar bijna 450.000 banen verloren gegaan.

Na het accepteren van zijn rol als formateur zei Draghi dat Italië door een moeilijke periode gaat. Hij denkt wel dat de 200 miljard euro aan Europees steungeld verlichting kan bieden. Draghi zei verder te hopen op eensgezindheid en steun in het parlement en de samenleving. Wanneer hij Mattarella verslag zal doen van zijn vorderingen, heeft hij niet gezegd.

De 73-jarige Mario Draghi, door sommigen liefkozend 'Super Mario' genoemd, verwierf tussen 2011 en 2019 grote faam als president van de Europese Centrale Bank. Zijn naam is onlosmakelijk verbonden met de redding van de eurozone tijdens de eurocrisis. Het is niet gezegd dat hij de benodigde steun krijgt: de Vijfsterrenbeweging zegt alvast geen technocratenregering met Draghi te willen.