Onderzoek Lansingerland wijst uit: kinderen verspreiden Britse variant iets meer

De Britse variant van het coronavirus lijkt zich iets makkelijker te verspreiden dan de 'gewone' variant. Kinderen ontwikkelden ook vaker milde klachten bij de Britse variant. Dat concluderen de GGD Rotterdam-Rijnmond en het Erasmus MC na het grootschalige onderzoek in de gemeente Lansingerland, waarbij alle inwoners ouder dan twee jaar werden opgeroepen voor een test.

De resultaten van het onderzoek wijzen er volgens de organisaties op dat kinderen een rol kunnen spelen bij de verspreiding van de Britse variant, mogelijk in iets sterkere mate dan bij het 'gewone' virus. In een huishouden met minstens twee positief geteste gezinsleden, waren kinderen met de Britse variant iets vaker degene die het virus mee naar huis hadden genomen en anderen hadden besmet.

Vorige maand stelden de GGD en het Erasmus al in een tussenconclusie dat er in Lansingerland geen grootschalige verspreiding was van het virus.

Uitbraak op basisschool

Het grootschalige onderzoek in Langsingerland volgde op een uitbraak op een basisschool. Uit een steekproef van het Erasmus MC bleek dat een van de positief geteste personen de Britse variant had. Verspreiding van het virus vond vooral plaats bij gezinnen die een link hadden met de school.

In deze eindconclusie staat nu dat de Britse variant in deze studie iets vaker verspreid blijkt binnen het gezin. 44 procent van de overige gezinsleden kregen het, ten opzichte van 33 procent bij het gewone virus. Bij een besmetting met de Britse variant ontwikkelden kinderen en volwassenen ook vaker (milde) klachten.

Verder uitbraakonderzoek bij aangrenzende scholen en BSO's en het grootschalige onderzoek tonen aan dat er slechts een beperkte verspreiding was van beide varianten van het virus. Dat leggen de GGD en het Erasmus MC uit door een mogelijk verhoogd gevoel van urgentie onder inwoners van Lansingerland om zich aan de maatregelen te houden na de uitbraak, de aanpak bij het testen en het sluiten van de scholen.

Veel mensen getest

De testbereidheid in het grote onderzoek was volgens beide organisaties hoog. Ruim 63 procent van de inwoners liet zich binnen een periode van drie weken testen. Ruim 1 procent bleek besmet en daarvan bleek "slechts" 6 procent de Britse variant te hebben. De uitkomsten wijzen verder op een flinke afname van de verspreiding van het virus na de uitbraak. Dat blijkt ook uit rioolwateronderzoek.