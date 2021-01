Lansingerland wil als eerste gemeente alle inwoners testen, na opduiken Britse coronavariant

De gemeente Lansingerland gaat alle inwoners vanaf 2 jaar oproepen om zich te laten testen op het coronavirus. Het is daarmee de eerste gemeente in Nederland die meedoet aan een grootschalige testactie.

De GGD Rotterdam-Rijnmond en het Erasmus MC willen met het grootschalig testen een beter inzicht krijgen in de verspreiding van het coronavirus en de Britse variant daarvan. In de kernen Bleiswijk, Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs wonen zo'n 63.000 mensen. ze krijgen vanaf woensdag 13 januari een brief thuisgestuurd met daarin de oproep tot een test.

'Waardevol voor heel Nederland'

De keuze voor Lansingerland is niet toevallig. Zo'n dertig besmettingen met de Britse variant zijn te linken aan een uitbraak op een basisschool in Bergschenhoek, bleek uit een eerste onderzoek van de GGD Rotterdam-Rijnmond en het Erasmus MC naar de uitbraak daar. In totaal is in heel Nederland van ongeveer vijftig mensen bekend dat ze zijn besmet met deze variant.

"Als gemeente werken wij hier graag aan mee", zegt burgemeester Van de Stadt. "Deze aanpak is waardevol voor heel Nederland. Maar vooral ook voor de inwoners van Lansingerland om ervoor te zorgen dat het virus zich niet verder kan verspreiden. Testen helpt daarbij. De GGD verdient nu al een groot compliment voor het harde werk. Ik roep alle inwoners op om zich te laten testen en zich strikt aan de regels te houden. In het belang van ieders gezondheid."

Extra testcapaciteit

De GGD en het Erasmus MC hebben extra testcapaciteit georganiseerd zodat de inwoners snel en dichtbij getest kunnen worden. Het testen gebeurt aan de hand van het postcodegebied, om rijen te voorkomen. Bij positieve uitslagen wordt ook bron- en contactonderzoek uitgevoerd. De gemeente benadrukt dat inwoners zich direct moeten laten testen als ze klachten hebben.

Met de grootschalige actie hopen de gemeente, GGD Rotterdam-Rijnmond en het Erasmus MC dat de verspreiding van de Britse variant vertraagd of voorkomen kan worden. "Met de huidige druk op ons zorgsysteem is het essentieel dat we het coronavirus en dus ook de Britse variant zoveel mogelijk onder controle krijgen. Vandaar dat er gekozen is voor deze aanpak", zegt viroloog Marion Koopmans van het Erasmus MC.