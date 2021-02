Kabinet herhaalt: geen extra salarisverhoging in de zorg

Het kabinet is niet van plan met een extra loonsverhoging te komen voor het zorgpersoneel. Vorige week vroeg de Tweede Kamer om een plan van het kabinet "voor structurele waardering voor zorgverleners, waarin betere arbeidsvoorwaarden en een beter salaris kunnen worden gerealiseerd". Minister Van Ark schrijft aan de Kamer dat dit soort voorstellen niet verenigbaar zijn met de demissionaire status van het kabinet, "aangezien dit nieuw beleid zou betreffen".

De salarissen in de zorg zijn al een tijd een heet hangijzer. De oppositie in de Kamer heeft vaak aangedrongen op structurele verhogingen, maar kreeg daar steeds geen meerderheid voor. Na de val van het kabinet stemden de regeringspartijen D66 en ChristenUnie alsnog voor een motie van SP en PvdA, waarmee een meerderheid ontstond in de Kamer.

SER om advies gevraagd

Van Ark schrijft aan de Kamer dat investeringen in structureel betere arbeidsvoorwaarden van zorgpersoneel om fundamentele keuzes vragen, die aan een volgend kabinet zijn. Ze wijst er verder op dat het kabinet al eerder actie heeft ondernomen om waardering voor het zorgpersoneel te uiten.

De minister doelt daarbij onder meer op de "concurrerende salarisontwikkeling" die het kabinet volgens haar mogelijk maakt en op de coronabonussen voor zorgpersoneel. Van Ark benadrukt ook dat het kabinet de SER heeft gevraagd naar specifieke knelpunten rond de arbeidsvoorwaarden te kijken. Dat advies moet er voor 1 april zijn.