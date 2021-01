CU en D66 bezorgen motie hoger loon zorgmedewerkers Kamermeerderheid

Een motie van de SP en de PvdA voor een structureel betere beloning voor zorgmedewerkers is vandaag alsnog aangenomen in de Tweede Kamer.

Omdat er voorlopig nog een groot beroep zal worden gedaan op zorgmedewerkers en omdat er een personeelstekort is, wil de Kamer dat het kabinet met een plan komt voor betere arbeidsvoorwaarden en een beter salaris. Dat komt bovenop de eenmalige bonus die de medewerkers hebben gekregen vanwege de coronadrukte.

Het voorstel werd al in juni vorig jaar ingediend, maar toen staakten de stemmen. Alle regeringspartijen stemden tegen, en alle oppositiepartijen voor.

Demissionair

Daarop besloten de indieners hun motie voorlopig aan te houden totdat de stemverhoudingen zouden wijzigen. Dat bleek vandaag het geval, omdat de regeringspartijen D66 en ChristenUnie met de oppositie meestemden. Daarmee ontstond er een ruime meerderheid.

Het is overigens nog maar de vraag of de voorstanders hun zin krijgen. Het kabinet zal moeten beslissen of het wel structureel zo veel geld wil uittrekken nu het demissionair is. Demissionair minister Van Ark voor Medische Zorg heeft beloofd dat ze uiterlijk volgende week dinsdag laat weten of ze de motie uitvoert.