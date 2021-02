Artsen in Myanmar leggen werk neer uit protest tegen staatsgreep

In Yangon was er afgelopen avond een lawaaiprotest. "Dat was nogal luid, met allemaal lepels op pannen", zei de Nederlandse ambassadeur Anneke Luwema in het NOS Radio 1 Journaal. "Mensen willen op een vreedzame manier toch duidelijk maken dat ze het oneens zijn met de ontwikkelingen die nu gaande zijn." In verband met de avondklok in het land, sloegen de meeste mensen thuis of op hun balkon op potten en pannen.

Ze zegt dat de machtsgreep voor veel mensen totaal onverwacht kwam, aangezien de partij van Suu Kyi zo'n 80 procent van de stemmen had gekregen. "Iedereen heeft daar eigenlijk op gestemd en dan komt er toch een staatsgreep door het leger, door een partij waar eigenlijk geen stemmen op zijn geweest. Ja, ik denk dat er enorme verslagenheid heerst."

Ook studenten- en jongerenbewegingen hebben zich aangesloten bij de beweging. De ambassadeur ziet dat die groep erg aangeslagen is. "Veel jongeren hebben al gezegd: 'We worden jaren teruggezet. We waren bezig aan een niet altijd makkelijke overgang naar een democratie en dat is nu abrupt afgebroken.' De vraag is eigenlijk: gaan we terug naar de donkere dagen van het militaire regime?"

Afwijzing VN-Veiligheidsraad geblokkeerd

Op de ambassade is een crisisteam opgezet, dat alle ontwikkelingen volgt en duidt. Luwema: "We hebben veel contact met onze EU-collega's, met collega's van diverse VN-organisaties, en met onze lokale partners om zo goed mogelijk de situatie te rapporteren naar Den Haag." Contact met de militairen, de NLD of Aung San Suu Kyi is er nog niet geweest.

Intussen klinkt vanuit veel landen, waaronder Nederland, een sterke afwijzing van de coup en een roep om sancties. Afgelopen nacht strandde een poging tot een unanieme veroordeling van de staatsgreep door de VN-Veiligheidsraad. China en Rusland blokkeerden een verklaring daartoe. De G7-landen (Duitsland, Frankrijk, Italië, het VK, de VS, Canada, Japan en de Europese Unie) hebben vanmorgen wel gezamenlijk hun zorgen geuit.

De Nederlandse ambassade denkt dat er nog zo'n honderd Nederlanders in het land zijn, fors minder dan voor de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. Het zijn volgens Luwema vooral mensen die al langer in Myanmar werken. Die staat ze bij met informatie, bijvoorbeeld wanneer het internet platligt, zoals gisteren. Nederlanders die nog in het land zijn, worden opgeroepen zich te registreren, zodat de ambassade contact met hen kan houden.