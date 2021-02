In twee gemeenten wordt chippen van je kat verplicht: 'Prima, maar te vrijblijvend'

Honderdduizenden katten in Amsterdam en Alphen aan den Rijn moeten binnenkort verplicht worden gechipt en geregistreerd. Het gaat om een proef van demissionair minister Schouten.

Jaarlijks raken in Nederland ruim 38.000 katten de weg naar huis kwijt. Daarvan vangt de Dierenbescherming er meer dan 10.000 op. Ruim driekwart van deze dieren heeft geen chip, of een die onjuist is geregistreerd. Daarom komt een klein deel maar terug bij hun baasje.

De Dierenbescherming pleit al langer voor een landelijke chip- en registratieplicht, zoals die al wel voor honden geldt. Woordvoerder Dik Nagtegaal noemt de lokale proef "op zich prima", maar het experiment zet volgens hem weinig zoden aan de dijk.

"Wat ons betreft is het nog te vrijblijvend. Het is mooi om ervaring op te doen, maar wij vinden niet dat je dat per stad moet regelen. Want daar wel, daar niet, dan heb je de boel evengoed niet onder controle."