Russische Spoetnik-vaccin lijkt effectief, deskundigen roepen op tot EU-gebruik

Het Russische bedrijf achter het Spoetnik V-vaccin heeft vandaag de tussentijdse testresultaten van hun laatste onderzoeksfase gedeeld. De fabrikant claimt dat het vaccin een effectiviteit van 91,6 procent heeft. De voorlopige testresultaten zijn vandaag in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift The Lancet verschenen.

Het Spoetnik-vaccin is op dit moment geen onderdeel van de vaccinatiestrategie in de Europese Unie. Of er al een aanvraag bij het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) voor goedkeuring ligt is onduidelijk. Wel zouden er gesprekken tussen de vaccinfabrikant en het EMA plaatsvinden. Twee deskundigen roepen op om het Russische vaccin snel te onderzoeken.

"De verwachte hoge effectiviteit is fantastisch nieuws, en ook opvallend", zegt immunoloog Dimitri Diavatopoulos. Hij vindt het met name interessant dat het Spoetnik-vaccin het eerste onderzochte vectorvaccin is met zo'n hoge effectiviteit. De andere vector-vaccins - die van AstraZeneca en Janssen - komen uit op verwachte effectiviteit van rond de 60 procent.

"De werkwijze van de drie bedrijven is grotendeels hetzelfde, dus dan vraag je je af waarom deze effectiviteit bij Spoetnik zo hoog is. Dat heeft denk ik te maken met de drager waarop het spike-eiwit is vastgemaakt: Rusland heeft daarvoor twee verschillende virusdeeltjes gebruikt."