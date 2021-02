De vaccinatie in Japan verloopt traag, wat betekent dit voor de Olympische Spelen?

In Tokio en andere grote steden in Japan geldt de noodtoestand vanwege corona. Toch wordt er niet volop ingezet op het vaccineren van burgers. Er is in Japan nog geen prik gezet, pas eind februari staan de eerste zorgmedewerkers op de rol.

Tegelijkertijd wordt alles op alles gezet om de Olympische Spelen deze zomer in Japan door te laten gaan. Het oorspronkelijke plan was dat er voldoende gevaccineerd zou zijn in juni, vóór de Olympische Spelen. Maar de verantwoordelijk minister heeft anderhalve week geleden aangegeven dat dit niet haalbaar is. Waarom verloopt het vaccineren in Japan moeizaam?

Volgens correspondent Kjeld Duits zijn er twee belangrijke verklaringen. "In de jaren 80 ging het mis met de vaccinatiecampagne voor de mazelen, de bof en rode hond. Zo'n 1800 mensen kregen gezondheidsproblemen door het vaccin. De Japanse regering heeft toen een flinke schadevergoeding moeten betalen. Japan is sindsdien heel behoedzaam geworden", aldus Duits in het NOS Radio 1 Journaal.

'Vertrouwen in buitenlandse vaccins niet groot'

Vanwege deze geschiedenis doen maar weinig Japanse bedrijven onderzoek naar vaccins. "En de bedrijven die dit wel doen, zijn relatief klein. Ze hebben maar een fractie van de fondsen die buitenlandse vaccinontwikkelaars hebben. En tegen die giganten kunnen ze niet opboksen, en daarom loopt Japan enorm achter in het ontwikkelen van eigen vaccins."

Het land moet dus alle vaccins uit andere landen invoeren. En veel mensen wantrouwen deze vaccins. Duits: "Er is veel angst onder Japanse experts dat het buitenlandse vaccin niet helemaal veilig is voor Japanners. In 2003 stierven er 25 patiënten, omdat de dosis van een buitenlands vaccin te zwaar bleek voor Japanners. Dus er zijn experts die zeggen dat Japan eigenlijk zelf onderzoek moet doen."

Minder coronagevallen

In Japan zijn er veel minder coronagevallen dan in de meeste andere landen, zo'n 400.000 besmettingen, en minder dan 6000 doden in totaal. Dat is minder dan de helft van het aantal besmettingen en sterfgevallen in Nederland, terwijl in Japan meer dan zeven keer zoveel mensen als hier wonen.

Maar de druk op de overheid neemt toe. Premier Suga, die eind vorig jaar het stokje overnam van Kobo Abe, greep hoogstpersoonlijk in. De onderhandelingen tussen het Japanse ministerie van Volksgezondheid en Pfizer gaan hem te langzaam. Duits: "Suga heeft zelf de Japanse ambassade in de Verenigde Staten gevraagd om rechtstreeks met Pfizer te onderhandelen."

Om vaart te maken wordt de lange proefperiode die in Japan gebruikelijk is nu overgeslagen, zodat het vaccin eerder goedgekeurd kan worden. "Vandaar dat de eerste zorgmedewerkers nu eind februari ingeënt kunnen worden. Maar de gemiddelde burger komt op zijn best pas in mei aan de beurt."