Hoge Palestijnse onderscheiding voor Dries van Agt op zijn 90ste verjaardag

Oud-premier Dries van Agt krijgt een hoge Palestijnse onderscheiding, de Grote Ster in de orde van Jeruzalem. Die is hem vandaag, op zijn 90ste verjaardag, toegekend door de Palestijnse president Mahmoud Abbas.

Van Agt krijgt de onderscheiding als erkenning voor de rol die hij heeft gespeeld in het versterken van de relaties tussen Nederland en de Palestijnse Staat" en als "waardering voor zijn ondersteuning van de Palestijnen en hun strijd voor vrijheid en onafhankelijkheid", staat in een verklaring van de Palestijnse diplomatieke dienst in Den Haag.

"Van Agt is niet alleen de grootste ambassadeur voor de Palestijnen die we ons kunnen wensen, ik ben ook ontzettend trots dat ik hem mijn vriend mag noemen", zegt de Palestijnse vertegenwoordiger Rawan Sulaiman, die hem de oorkonde en bijbehorende versierselen overhandigde. Zij prijst de niet-aflatende inzet van Van Agt voor de Palestijnse zaak, "waarmee hij de harten gestolen heeft van veel mensen in Nederland".

Van Agt was voor het CDA premier van 1977 tot en met 1982. Ook was hij minister van Justitie en minister van Buitenlandse Zaken in andere kabinetten.

Hoofdschuldige

Zijn inzet voor de Palestijnse zaak wordt hem niet door iedereen in dank afgenomen. Hij heeft zich geregeld in felle bewoordingen uitgelaten over de rol van Israël in het Palestijns-Israëlische conflict.

In 2005 schreef hij daarover een pamflet in de Volkskrant, waarin hij Israël aanwijst als de hoofdschuldige in het conflict. Daarin stelde hij onder meer dat Israël zich niet aan het internationale recht houdt met het bouwen van nederzettingen in Palestijns gebied.

Ook somde hij de fouten van Israël en het onrecht dat de Palestijnen is aangedaan op. Tot slot riep hij mensen op hun stem te verheffen tegen het "ogenschijnlijk onstuitbare onrecht in Palestina".

In een gesprek met het NOS Radio 1 Journaal zei hij vanochtend dat hij zich voor de zaak zal blijven inzetten "tot mijn laatste snik".

'Rellerijen'

In het interview ter gelegenheid van zijn 90ste verjaardag zei Van Agt ook dat hij de politiek nog op de voet volgt. Hij voelt zich sterk betrokken bij het nieuws. "Als ik verontwaardigd ben of verbaasd over wat de krant te bieden heeft, kan ik dat meestal niet voor me houden. Zozeer zelfs dat mijn vrouw zegt: 'Ik zal het straks wel zelf zien, ik kan ook lezen.'"

Van Agt noemt de "rellerijen" van vorige week zorgwekkend. Hij heeft respect voor de aanpak van het kabinet, "maar het land is niet zo gehoorzaam als het zou behoren te zijn". Ook is hij verbaasd over de vaccinatiestrategie van de overheid, die soms van de ene dag op de andere verandert. Hij en zijn vrouw Eugenie (90) zijn nog niet ingeënt, terwijl ze hadden verwacht bij de eerste groep ouderen te zitten.

Hoekstra interessante lijsttrekker

Bij de vorige verkiezingen in 2017 stemde Van Agt niet meer op het CDA, juist vanwege de standpunten van de partij in het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Op de vraag of hij nog lid is van het CDA antwoordt Van Agt: "Mijn vrouw betaalt de contributie nog."

Hij is wel erg te spreken over de nieuwe lijsttrekker, Hoekstra. "Ik denk dat de partij een geweldige zet heeft gedaan met Wopke Hoekstra, dat is natuurlijk een kei van een politicus en ook een sterke en aantrekkelijke persoonlijkheid. Wopke Hoekstra is de meest interessante lijsttrekker van allemaal."

Dat wil nog niet zeggen dat Van Agt ook op Hoekstra zal stemmen. "Mijn sympathie ligt om tal van redenen bij GroenLinks en dat geef ik ook niet op. Ik zal mijn best doen om dergelijke gedachten in het CDA populairder te maken."

Zijn verjaardag viert hij thuis met een van zijn drie kinderen, vanwege de coronamaatregelen. "Eén bezoeker, dat wordt een uitgeloot kind."