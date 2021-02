Man (52) opgepakt voor misbruik jong kind in Roden

De politie heeft een 52-jarige man uit de gemeente Noordenveld opgepakt voor het seksueel misbruiken van een jong meisje. Het misdrijf vond vorig jaar juni plaats in het Drentse Roden.

Het 5-jarige slachtoffer was met een vriendinnetje aan het spelen in een steegje vlak bij een speeltuin toen een man hen aansprak. Hij misbruikte vervolgens een van de meisjes.

In het onderzoek maakten rechercheurs gebruik van een groot aantal tips. Die volgden na de vertoning van camerabeelden in een uitzending van Opsporing Verzocht en een sms-bericht dat werd verstuurd naar 2300 mensen die op het tijdstip van het misbruik in de buurt waren. Ook in het afgelopen halfjaar druppelden er nog bruikbare tips binnen.

Hoewel er een verdachte is aangehouden, gaat het politieonderzoek verder. Volgens RTV Drenthe gebeurt dat omdat er nog veel openstaande vragen zijn.