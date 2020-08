Politie verstuurt sms aan 2300 mensen over zedenzaak Roden

Zo'n 2300 mensen hebben vandaag een sms'je gekregen van de politie met de vraag of ze meer weten over een zedenzaak in het Drentse Roden. Half juni werd daar een 5-jarig meisje misbruikt door een onbekende man.

De politie hoopt met de sms-bom meer getuigen te vinden. Iedereen die tussen 15.30 en 17.00 uur in de buurt was van de plek van het misbruik heeft een berichtje gekregen.

Het 5-jarige slachtoffer was met een vriendinnetje aan het spelen in een steeg vlak bij een speeltuin toen de man hen aansprak. Hij misbruikte vervolgens een van de meisjes.

Eerder werd ook aandacht besteed aan de zaak in Opsporing Verzocht. In het programma werden duidelijke beelden van de verdachte getoond. Het leverde 120 tips op, maar er zijn nog geen aanhoudingen verricht, meldt RTV Noord.