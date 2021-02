Amerikaanse agenten geschorst na gebruik pepperspray op 9-jarig meisje

In de Amerikaanse stad Rochester zijn politieagenten geschorst, nadat ze pepperspray hadden gebruikt tegen een 9-jarig meisje. Zij was op dat moment geboeid. De beelden doken in het weekend op, en leidden tot veel ophef onder de bevolking van de stad in de staat New York. Hoeveel agenten geschorst zijn, is niet bekend.

Volgens de politie kwamen de agenten vrijdag af op een melding van 'familieproblemen', en troffen ze het meisje aan dat ernstig in de war was, en schreeuwde om haar vader. Op de beelden is te zien hoe zij in bedwang wordt gehouden. Een van de agenten zegt op een gegeven moment "gedraag je niet als een kind", waarop het meisje reageert: "Ik bén een kind."

Persbureau AP bracht deze (schokkende) beelden naar buiten: