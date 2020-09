Top politiekorps New Yorkse Rochester opgestapt vanwege dood zwarte man

Het voorval werd pas vorige week wereldkundig, nadat nabestaanden van Prude beelden van bodycams van de agenten ter plaatse hadden vrijgegeven.

De politie was ingeschakeld door de broer van Prude, nadat Prude tijdens een bezoek aan hem in verwarde staat en naakt naar buiten was gerend. "Ik belde de politie zodat ze mijn broer konden helpen, niet om hem te lynchen", zei Joe Prude op de persconferentie waarbij de beelden werden vrijgegeven.

De zeven agenten die betrokken waren bij de arrestatie van Prude werden direct op non-actief gesteld. Sinds de beelden zijn vrijgegeven, gaan elke avond betogers de straat op in Rochester om het vertrek van de politietop en ook van burgemeester Warren te eisen. Zondag stelde de openbare aanklager van New York een grand jury in om de dood van Prude te onderzoeken.