Somalische Nederlander omgekomen bij aanslag hotel Mogadishu

De aanslag van gisteren op een hotel in de Somalische hoofdstad Mogadishu heeft ook het leven geëist van een Nederlander. Het gaat om een 35-jarige man uit Assen van Somalische afkomst, zei een achternicht van hem in het VPRO-radioprogramma Bureau Buitenland. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt het bericht.

De aanslag begon gisteren met een ontploffing van een autobom voor het hotel. In de paniek die ontstond, liepen vier leden van de terroristische organisatie al-Shabaab naar binnen en openden op verschillende plekken het vuur. Ze schoten vijf mensen dood en verwondden er zeker tien, voor ze zelf in een urenlang vuurgevecht met de politie werden gedood.

Onder de gedode slachtoffers was behalve een voormalige minister van Defensie ook de Assenaar Fahad Abdirahman en zijn Saudische vrouw. Ze werden volgens Abdirahmans achternicht Nawal Mustafa doodgeschoten in hun hotelkamer. Ze verbleven daar na hun bruiloft, een week eerder ook in Somalië.

Roep om hulp

Nadat hij was neergeschoten, heeft de Assenaar nog telefonisch contact gehad met familieleden in Somalië, om hulp in te roepen. "Maar omdat de hulpdiensten niet naar binnen konden, is hij aan de gevolgen van zijn verwondingen overleden", zei zijn achternicht.

Al-Shabaab pleegt vaker aanslagen op hotels in Mogadishu. Abdirahman was zich daarvan bewust toen hij naar Somalië reisde voor zijn huwelijk, maar hij liet zich daardoor niet afschrikken, aldus Nawal Mustafa. "De meeste Somaliërs gaan gewoon door."