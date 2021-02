Burgemeesters: als avondklok wordt geschrapt, dan wel definitief

De burgemeesters in het Veiligheidsberaad hebben aan het kabinet duidelijk gemaakt dat ze morgen een helder besluit willen van het kabinet over de avondklok. "Je kunt er niet mee stoppen en hem dan een paar weken later weer van stal halen", zei voorzitter Bruls na een overleg met onder anderen de ministers Grapperhaus en De Jonge.

De avondklok loopt af in de vroege ochtend van volgende week woensdag, 10 februari. Morgenavond maken De Jonge en premier Rutte bekend of de maatregel wordt verlengd, maar Haagse bronnen meldden gisteren al dat het kabinet dat in principe niet van plan is.

Vandaag wilden kabinetsleden niet op de beslissing vooruitlopen, en ook Bruls wil er niet over speculeren. "Maar als er geen helder besluit komt, dan wordt het voor het draagvlak en de naleving heel lastig", zei hij. "Het moet geen op-en-neer-beleid worden."

Niet ontevreden

Veel burgemeesters waren aanvankelijk sceptisch over de invoering van de avondklok, maar Bruls is nu, na anderhalve week, niet ontevreden. "De maatregel heeft op de meeste plaatsen wel gewerkt. Meestal was het te handhaven."

Over het plan om meer winkels volgende week open te laten gaan voor het afhalen van bestellingen hebben de veiligheidsregio's twijfels. "Die regel gaat qua uitvoerbaarheid best wel veel onduidelijkheid geven", zei Bruls. "Bij verwarring is het heel lastig controleren."