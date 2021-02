Kamerleden willen opheldering over 'telefoontje' in zaak Poch

Sjoerdsma wil dat alle gespreksverslagen en telefoonlijsten nog eens nageplozen worden, "om zeker te weten dat dit telefoontje niet heeft plaatsgevonden, zoals sommige mensen beweren. Als het wel heeft plaatsgevonden, zijn we ver van huis."

Ook SP'er Michiel van Nispen vindt de passage in het rapport "bijzonder opvallend". Hij constateert dat na het telefoontje het onderzoek in de zaak-Poch gefrustreerd lijkt te zijn.

Onderste steen nog niet boven

Hij denkt sowieso dat de onderste steen in deze affaire nog steeds niet boven is. Van Nispen is verontwaardigd over de conclusie van Magchielse dat de overheid geen blaam treft. "Er heeft een verkapte uitlevering plaatsgevonden waardoor Poch jarenlang onschuldig vast heeft gezeten. Er is jarenlang over gelogen tegen de Kamer."

Ook met de conclusie dat er geen sprake is geweest van politieke beïnvloeding, bijvoorbeeld door toenmalig minister Hirsch Ballin, is hij het niet eens. "Ik zie dat echt anders." Van Nispen wil zo snel mogelijk een debat over de kwestie.