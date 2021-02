Wall Street-rebellen: 'Ga niet achter zilver aan, het is een val'

Die logica lijkt maandag ook doorgedrongen op Reddit. "Blijf weg nu bij zilver", plaatst forumgebruiker MajorKeyBro maandagmiddag. "Raad eens wie tonnen aan opties bezit?", schrijft confusedhouseplants boven een tabel waaruit blijkt dat het Amerikaanse hedgefund Citadel Advisors ruim 1, 2 miljard dollar heeft ingezet op een stijgende zilverprijs. Terwijl dat juist een van de fondsen was die geraakt werden door de gekte door GameStop.

Een deel van de redditors lijkt zelfs te geloven dat de oproep de pijlen op zilver te richten georkestreerd is door de grote partijen op Wall Street om zo hun verliezen rond GameStop goed te maken.

Zilver wel omhoog

De zilverprijs zit wel degelijk in de lift. "Voor het weekend stond de prijs nog op 25 dollar, vandaag ging die naar 30 dollar", zegt Boele. "Dat is een vrij grote stijging, maar wel eentje die in lijn ligt met de ontwikkeling van de laatste tijd. De prijs staat nu ongeveer net zo hoog als eind vorig jaar." Toen bleef de zilverprijs net onder de 30 dollar per troyounce (31,1 gram).

"Sinds maart vorig jaar zijn grote en kleine beleggers al zilver aan het kopen. Ze zagen dat de dollar omlaagging en dat obligaties veelal negatieve rentes opleveren. Dan kiezen beleggers liever voor goud of zilver", zegt Boele. Bovendien was de prijs toen wel relatief laag. "Zo rond de 12 dollar. Dat was een veel logischer moment geweest voor een actie. Nu valt er weinig te squeezen."

De hogere zilverprijs kan vooral nadelig uitpakken voor bedrijven die zilver nodig hebben voor hun productie. "Producenten van zonnepanelen hebben het bijvoorbeeld nodig", zegt Boele. "En ook in de zorg wordt het gebruikt. Bijvoorbeeld voor speciaal verband met zilver erin. Dat remt de ontsteking bij zwerende wonden."