21-jarige man aangehouden voor afgebrande teststraat op Urk

Een 21-jarige man uit Emmeloord is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de brand in de teststraat van de GGD op Urk. De politie meldt dat de beelden van de brandstichting die werden vertoond in een regionaal opsporingsprogramma mede hebben geleid tot de arrestatie.

De man werd vanochtend aangehouden. Ook werd zijn auto in beslag genomen "om bij een mogelijke veroordeling bij te dragen aan vergoeding voor de ontstane schade", schrijft de politie. Mogelijk volgen er nog meer aanhoudingen.

De teststraat op Urk werd op zaterdagavond 23 januari in brand gestoken, toen tientallen jongeren in het dorp aan het rellen waren na het ingaan van de avondklok. Ze belaagden onder meer agenten met vuurwerk.