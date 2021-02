Huismus stevig op nummer 1 bij jaarlijkse tuinvogeltelling

RTV Utrecht sprak met Hanne Tersmette van de Vogelbescherming. Ze denkt dat de corona-crisis en dan vooral het thuiswerken ervoor heeft gezorgd dat mensen zich veel meer bewust zijn van wat er in de tuin leeft. "Dan zie je ineens een merel, of een roodborstje. Ik denk dat dat het enthousiasme heeft aangewakkerd en daar ben ik heel blij mee. Sinds het begin van de coronaperiode kregen we al veel meer vragen van mensen over vogels. Ook de online gratis vogelcursus ging 'sky-high'."

Hoewel er in totaal meer vogels zijn geteld, merkt de Vogelbescherming wel dat het aantal vogels per tuin op enkele plaatsen is afgenomen van 30 vogels per tuin vorig jaar naar 19 nu. Dat zou komen door het zachte winterweer. In bossen en weilanden is nog voldoende voedsel beschikbaar, waardoor de trek naar de stad afneemt.