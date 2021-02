Utrecht Centraal heeft groot scherm terug, maar zonder nostalgisch klappergeluid

Wie denkt dat alle reizigers de app op hun telefoon gebruiken om te zien op welk perron hun trein vertrekt, heeft het mis, zegt NS-stationsmanager Mirjam Schokker. "Sinds de verbouwing is Utrecht Centraal een stuk overzichtelijker geworden, onder meer door tientallen kleine schermen. Toch merkten we dat als servicemedewerkers in de hal liepen, ze nog steeds constant werden aangesproken door reizigers met vragen over vertrekkende treinen."

Daarnaast biedt het scherm enig comfort, vult projectmanager Bulthuis aan: "Je kan in een klap zien welke treinen er vertrekken. Dat is toch sneller dan zo'n app opstarten. Bovendien zijn er veel oudere reizigers die de app helemaal niet gebruiken".

Scherm als ontmoetingsplek

Reizigersvereniging Rover is blij dat het scherm op Utrecht Centraal nu eindelijk hangt. "Toen ze jaren geleden overal werden weggehaald, zeiden we al dat ze snel terug moesten keren. Ze zijn gewoon hartstikke handig", vindt voorzitter Freek Bos.

Ook dient het scherm als ontmoetingsplek, denkt hij. "Bij gebrek aan zo'n plek werden grotere stations een tijdje terug voorzien van kunstwerken in de vorm van lichtgevende wolken, in de hoop dat mensen elkaar daar zouden ontmoeten. Maar ik ken niemand die daar weleens afspreekt op het station."

Utrecht Centraal is het vierde station dat nu een groot scherm in de stationshal heeft hangen. Op Schiphol, Rotterdam Centraal en Den Haag Centraal werden eerder al vergelijkbare exemplaren geïnstalleerd, later volgt Leiden Centraal. "Utrecht heeft wel de grootste versie", zegt projectmanager Bulthuis. "Het uitgangspunt is dat je in een oogopslag kan zien welke treinen komend half uur vertrekken. Daarvoor heb je in Den Haag een veel kleinere variant nodig."