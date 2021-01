Kabinet besluit definitief dat scholen en kinderopvang op 8 februari opengaan

Van een heropening van de middelbare scholen is voorlopig geen sprake. Daar komt volgende week meer informatie over, zei minister Slob van Onderwijs na het Catshuisberaad.

Ook gaan de BSO's (buitenschoolse opvang) nog niet open. Het OMT schreef daarover dat de groepen op de BSO en op school anders zijn samengesteld. "En heropening van de BSO kan dus tot extra contacten en mogelijk extra verspreiding leiden."

Avondklok

Over het al dan niet verlengen van de avondklok, die vooralsnog geldt tot de nacht van 9 op 10 februari, is niets gezegd vandaag. Wél staat in het OMT-advies dat de mogelijk nadelige gevolgen van de heropening van basisscholen en kinderopvang waarschijnlijk opgevangen kunnen worden "als de andere maatregelen (waaronder de huidige bezoekregeling) voorlopig gehandhaafd blijven".

Dinsdag geven premier Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid weer een persconferentie.